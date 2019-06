Rapport bevestigt dat brandweerkazerne GAE niet voldoet

Aandeelhouders wachtten op dit rapport om een beslissing te nemen over de nieuwbouw van de brandweerkazerne.De kazerne op het vliegveld is al vier jaar afgekeurd. Het gebouw voldoet niet aan de arbonormen en is ook milieutechnisch niet op orde. Dit terwijl er wel brandweerlieden overnachten. De enige reden dat de kazerne nog gebruikt mag worden, is dat er zicht is op een nieuw gebouw.Voorwaarde is dat dit nieuwe gebouw er voor 2020 staat. Maar de aandeelhouders van de luchthaven maken geen haast en stelden de beslissing over de investering uit. Ze willen een veilige kazerne, maar vinden de kosten te hoog. Deze vallen zeker acht ton hoger uit dan verwacht.Uit het rapport blijkt dat renovatie van het bestaande gebouw een miljoen euro zou kosten. Goedkoper dan nieuwbouw en het gebouw zou dan tijdelijk weer voldoen aan de arbonormen. De brandweerkazerne is dan alleen niet toekomstbestendig.De gemeenteraad van Tynaarlo zal naar verwachting na de zomervakantie een besluit nemen. Halverwege september hoopt het vliegveld te beginnen aan de bouw van de nieuwe kazerne. Burgemeester Marcel Thijsen zei eerder het gebouw te sluiten, als de kazerne niet dit jaar nog vernieuwd wordt.