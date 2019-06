Groeiende Evangelische Gemeente Roderesch steekt de grens over

De kerkgemeenschap in Rodersch met bijna 200 leden zou het kerkgebouw flink uitbreiden. Want alle kerkgangers worden er al jaren ingepropt op zondagen, en dat kon zo niet langer.De kerk maakte de laatste jaren een forse groei door: van 70 gemeenteleden in 2010 naar 175 nu. "En de kerk was echt te klein geworden", zegt voorganger Frans van Herwijnen. "We zaten al in de koffiekamer, met een videoscherm, omdat je de mensen niet met goed fatsoen in de kerkzaal kon laten zitten."Drie jaar werkten ze aan de verbouwplannen. En toen die eenmaal klaarlagen, mocht het ineens niet meer van de gemeente Noordenveld. Reden: het dorp Roderesch protesteerde want de dorpelingen zagen al die drukte van kerkgangers niet zitten.Na lang zoeken, "en intensief overleg met de gemeenteleden", is er volgens voorganger Frans van Herwijnen een prima alternatief gevonden. "Er komt een zustergemeente in Haulerwijk. Een derde van de kerkgangers van onze evangelische gemeente, zo'n 60 tot 70 mensen, komt ook uit deze streek, dus kunnen die op zondag straks in hun eigen buurt naar de kerk", aldus Herwijnen, die zelf ook in Haulerwijk woont.Ze gaan kerken in de grote, voormalige gereformeerde kerk, die een eindje buiten het dorp ligt, aan de Vaart richting Waskemeer. Het heet nu kerkelijk centrum De Oerdracht, en is van de Protestantse Gemeente, maar die zit weer veel te ruim in het jasje met twee kerkgebouwen. "Er kunnen 500 mensen in, dus ruimte zat, maar we gaan de diensten houden in de koffiezaal, die is wat kleiner en sfeervoller."Of dit niet voelt als een scheiding? "Nee hoor, we blijven één evangelische gemeente, met de bakermat in Roderesch. Dat is historisch zo bepaald, daar zijn we ooit begonnen, 100 jaar geleden. Al onze andere activiteiten blijven ook in Roderesch, alleen op zondag zijn er op twee locaties kerkdiensten."Helemaal uit Roderesch vertrekken, en met de hele evangelische gemeente naar Haulerwijk gaan, waar de kerk groot zat is, die overweging is er geen moment geweest. "Nee, we zijn vergroeid met Roderesch, bovendien zijn we streekgebonden. Hier zitten heel veel van onze gemeenteleden, waardoor we niet zomaar uit de regio Roden weg kunnen", zegt Van Herwijnen.Duurder wordt het straks wel voor kerkgemeenschap. Want er zal op twee locaties een voorganger moeten spreken, en er moet ook maandelijks huur betaald worden voor het kerkgebouw in Haulerwijk. "Het is een oplossing uit nood geboren, omdat we in Roderesch niet mochten uitbreiden, maar ook één uit luxe: namelijk dat we als kerkgemeente groeien. En dat levert natuurlijk ook extra inkomsten op."Volgens Van Herwijnen is de gekozen oplossing 'best een beetje slikken voor sommige gemeenteleden'. "Maar ik zie het ook als een uitdaging, en een nieuw begin." De planning is dat de eerste kerkdiensten in Haulerwijk in november beginnen.