Insluiper Westdorp moet vijf maanden de cel in

De man is oud-ijzerhandelaar en komt bij huizen langs, op zoek naar handelswaar. Hij kwam op 21 september ook in Westdorp. De bewoner ontdekte de diefstal. Een buurgenoot vertelde dat hij een man had gezien in een witte wagen. Even later was het bankpasje geblokkeerd. Er was in Enschede vergeefs mee gepind.Het pinnen was vastgelegd door een camera. De man in beeld droeg een hoge kraag en een zonnebril Toch herkenden twee agenten op de foto de man uit Coevorden. De Coevordenaar heeft een strafblad dat 32 kantjes beslaat. De man werd aangehouden, maar ontkende tegenover de politie.Het viel de agenten op dat de man een jas droeg die ook op de foto was te zien. Kan niet, zei de man tegen de agenten, want hij had die juist gekocht. De vriendin van de man wist niet anders dan dat de jas al veel eerder was gekocht. De man moet ook het gestolen bedrag van 700 euro terugbetalen.