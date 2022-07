Natuurmonumenten gaat strenger handhaven: 'Brand door een barbecue kan niet'

Natuurmonumenten gaat meer toezicht houden in natuurgebieden. Met name in de avonden gaan boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) op pad om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de regels houden.

Natuurmonumenten heeft van de provincie geld gekregen om regelmatig handhavingsacties te houden. Dat is in samenwerking met Staatsbosbeheer, Sportvisserij Oost - Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe, Stichting het Drentse Landschap, de milieupolitie en dus de provincie.

Barbecueën in de natuur

Volgens boswachter Tineke Bouwmeester is het extra toezicht wel nodig. "Je merkt het al met parkeren rond het Nije Hemelriek, daar is het voor de buurt heel vervelend dat ze er nergens meer langs kunnen. Maar nog vervelender is het voor de hulpdiensten. Die moeten er gewoon langs kunnen."

Naast het parkeren gaan de boa's ook strenger toezien op barbecueën in de natuur. "Daar komen brandjes van. Dat kan dus echt niet", zegt Bouwmeester. De organisaties gaan juist nu samenwerken omdat het drukker wordt in de natuur vanwege het weer en de vakantie. "We moeten nu flink benadrukken dat er toezicht gehouden wordt."