Leegstaande school in Meppel omgetoverd tot horrorkasteel: 'Levensecht gevaar'

Liefhebbers van horror en spanning kunnen binnenkort in Meppel hun hart ophalen, of veel sneller laten kloppen. Het leegstaande schoolgebouw waar vroeger de LTS en Stad en Esch Randweg zaten, wordt momenteel opgebouwd tot een grote 'horror experience'. Vijftig acteurs gaan bezoekers de stuipen op het lijf jagen.

Het schoolgebouw wacht al enkele jaren op herontwikkeling. Er zijn plannen om het provinciale monument om te vormen tot 32 appartementen en 12 kantoorunits. Tot die verbouwing begint wordt het gebouwd verhuurd aan organisatoren van evenementen, zoals het bedrijf Warrior events. In februari brachten zij al het fenomeen 'rage rooms' naar Meppel, waarbij het de bedoeling is dat gasten zoveel mogelijk spullen kapot maken.

Levensecht gevaar

De onderneming komt nu met een nieuw concept. De lege middelbare school fungeert als decor voor een spel waarbij vijftig acteurs je doen wanen alsof je in een echte horrorfilm bent beland. Bezoekers komen in een scenario terecht vol zombies, een dodelijk virus en verschillende ruimten zoals een militaire basis en een gevangenis.

"Ik ben altijd fan van horror-evenementen geweest", zegt bedenker Alita Smit. "Alleen vond ik het altijd zo jammer dat je zelf nooit een keuze had en altijd maar één route liep. Ik wilde het gevoel hebben alsof ik daadwerkelijk in een horrorfilm was beland en zo ontstonden de adventure games. Een evenement waar je alle kanten op kan, wat verrassend is, waarin je het gevoel hebt daadwerkelijk in gevaar te zijn, waar je kan terugvechten en wapens kan verzamelen. Een ervaring die levensecht lijkt."

2023 woningbouw

Het spel duurt drie uur, is uitsluitend voor volwassenen en gaat plaatsvinden in de weekenden van november. Vanuit de lokale VVD-fractie in Meppel kwam begin dit jaar kritiek op de evenementen in het pand. Raadslid Jan Roelof Meesters vond het opmerkelijk dat er spellen georganiseerd worden, terwijl deze locatie geschikt is voor woningbouw en de woningmarkt oververhit is.

Vandaag meldt de projectontwikkelaar dat op de achtergrond hard gewerkt wordt aan de nieuwe plannen en de benodigde vergunningen voor de herontwikkeling. In januari of februari moet dit helemaal rond zijn, zodat in 2023 begonnen kan worden met de verbouwing van het oude schoolgebouw tot appartementen en kantoren.