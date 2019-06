De Pieperbus: een begrip in Zuidoost-Drenthe

Harm Pieper richtte de maatschappij in 1927 op. Toen reed de eerste lijndienst tussen Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek en Coevorden. In eerste instantie met een bestelbus, en vanaf de jaren dertig met twee aangeschafte autobussen. Ambities om een grote maatschappij te worden waren er niet. De bussen reden tussen Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Weiteveen, Emmen, Klazienaveen en Coevorden.Vanaf de eind jaren '80 kwam chauffeur Gerrit Jan Hans bij de maatschappij werken. "Het was kleinschalig. Je deed het met en voor elkaar", zegt hij, terwijl achter het stuur van de enige overgebleven Pieper zit. "Het is weer mooi om in de bus te zitten. Ik heb er goede herinneringen aan."Door het kleinschalige, kenden de passagiers de chauffeurs en andersom. "De meeste kende je wel. Kwamen ze even een praatje maken. En als het slecht weer was en je wist waar diegene woonde, reed je even verder dan de halte en zette je diegene thuis af. Zo deden we dat. Dat kan nu niet meer", lacht Gerrit Jan Hans, oftewel de man met de drie voornamen, zoals hij zichzelf introduceerde bij de passagiers. "Dan is het ijs gelijk gebroken, ja."In 2004 kwam een einde aan het Pieper-tijdperk in het openbaar vervoer. Pieper kon niet op tegen het grote Connexxion en verloor de Europese aanbesteding. De lijndienst hield ermee op. "Dat was wel een beetje een nare tijd", aldus Hans. "Je wilde wel graag blijven, maar je moest ook aan de toekomst denken."Hans ging daarom mee naar Connexxion, samen met vijf andere chauffeurs. "Dat was wel even wennen. Je was het kleinschalige gewend en je ging nu in de grote massa mee. Maar het bevalt hartstikke goed. Geen spijt van gehad."De touringcars van Pieper reden nog door tot 2007. Daarna is dat overgenomen door Lanting Reizen in Klazienaveen. Om herinneringen op te halen aan de Pieper-bussen is er nu een tentoonstelling te zien in De Wagenschuur in Schoonebeek. Wie dat nog wil zien, moet snel zijn. Morgen is 'ie voor het laatst te zien.En de enige overgebleven Pieperbus? Die gaat gerestaureerd worden door het busmuseum in Hoogezand. "Als 'ie klaar is, kom ik zeker even weer kijken", zegt Hans.