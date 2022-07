Traditionele Oertijdmarkt komt in gespreid hunebedje terecht bij nieuwe organisator

Het had niet anders gehoeven, maar het moet. En dus is de traditionele Oertijdmarkt dit jaar niet bij het Hunebedcentrum in Borger maar op sportpark de Meerdijk in Emmen. Het evenement dat jaarlijks tussen de drie- en vierduizend liefhebbers van fossielen, mineralen en andere steensoorten trekt, heeft ook een andere organisator: Stone Hunter Eric van IJsseldijke uit Erm.

Hoe de liefde voor steensoorten bij hem begon? "Op mijn zesde ging ik op vakantie naar Cadzand, haaientandjes zoeken. Die heb ik altijd bewaard", blikt Van IJsseldijke terug.

Stenenliefde

Voor je ook maar een voet over de drempel zet bij Van IJsseldijke heb je al door dat je te maken hebt met een steenliefhebber. Op de oprit liggen grote, kristalachtige stenen. "Ja, die heb ik neergelegd voor de leuk. Het is bergkristal uit Duitsland", vertelt hij enthousiast. Hij is er een uurtje zoet mee geweest om het gesteente uit te hakken.

"In die tijd mocht je nog met de auto de groeve in rijden. Dat mag nu niet meer", gaat hij verder terwijl hij naar binnenloopt om zijn vitrinekasten vol bijzondere stenen te laten zien. "Kijk, dit lijkt zomaar een steen. Maar als je hem in mijn UV-kast legt, dan kleurt hij helemaal op." De steen verandert plotseling in een soort van glow in the dark-object met prachtige kleuren groen en rood.