Stikstof in Mantingerzand: Door te veel stikstof dreigt stuivende zand te verdwijnen

Daarnaast dreigen ook de heide en de soortenrijke mos- en korstmosvegetatie te verdwijnen. Dat heeft ook weer gevolgen voor de dieren die er leven, want hun leefgebieden verdwijnen dan.

Zandverstuivingen

De natuur in het Mantingerzand is kenmerkend door de voedselarme omstandigheden. Maar die eigenschap komt juist in gevaar door stikstof. Door de neerslag van stikstof wordt de bodem namelijk voedselrijker en zuurder. Daar profiteren onder meer grassoorten van. Tegelijk hebben ook de zandverstuivingen er last van. De ruimte voor de zandverstuivingen wordt steeds kleiner, omdat door stikstof open zand versnelt plaats maakt voor de vergraste heide.

Iets meer dan 6 hectare uit het gebied bestaat uit zandverstuivingen. Daar is 65 procent goed ontwikkeld, maar van 35 procent is de situatie slecht. Het slecht ontwikkelde deel kenmerkt zich door grijs kronkelsteeltje, een mos. Dit mos profiteert juist van de hoge mate van stikstof en verdringt andere karakteristieke soorten van het stuifzand.

Landbouw grootste oorzaak

Die stikstof komt in dit gebied vooral vanuit de landbouw. Met 49 procent heeft de landbouw het grootste aandeel in de stikstof die in het Mantingerzand neerkomt. Van alle stikstof komt 17 procent van de rundvee en 16 procent van het gebruik van mest.

Meer dan 5 procent van de stikstof komt van varkensstallen. Dat is het hoogste aandeel door de varkenssector in alle Drentse natuurgebieden. Ook het percentage stikstof vanuit de pluimvee is relatief hoog. Het gaat in dit natuurgebied om 5,63 procent. Alleen in het Mantingerbos is dat hoger, al is het maar miniem, met 5,68 procent. In de andere natuurgebieden komt dat niet boven de 5 procent uit.

Vlak op de grens van het natuurgebied ligt een varkenshouderij. Daar komt dan ook de meeste kilogram aan stikstof neer. Het gaat om bijna 30 kilogram stikstof van de landbouw in de dichtstbijzijnde hectare. Over het algemeen komt er per hectare niet meer dan 15 kilogram stikstof vanuit de landbouw.

In een straal van 10 kilometer om het Mantingerzand liggen 250 veehouderijen, dat is aanzienlijk. Gemiddeld gezien liggen er 176 veehouderijen binnen 10 kilometer van Drentse stikstofgevoelige natuurgebieden.