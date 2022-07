Hernia brengt wandeltocht naar Jeruzalem aan het wankelen

De vrouw is vanochtend naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht waar bleek dat ze een acute hernia heeft. "Heel klote, mijn zielsmaatje is uitgevallen", zegt Gepken. "Met een hernia kan je slecht lopen, dus dit is niet zulk mooi nieuws."

Maar of ze dat land überhaupt bereiken, is nog maar de vraag. "Een aantal dagen terug is Monique voorover gevallen", vertelt Gepken. "Met een rugzak van meerdere kilo's is het 'bof', net een dominosteen. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van de hernia. Ze had uitval in haar been, slecht geslapen en zei: dit wordt helemaal niks. Vanmorgen hebben we toch maar om hulp gevraagd."