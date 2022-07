Bewonersgroep De Klenckestraat blijft vechten tegen woningbouw

Bewonersgroep De Klenckestraat blijft zich verzetten tegen de bouw van twaalf huurwoningen in de buurtmoestuin en speelveld aan De Klenckestraat in Assen. Buurtbewoner Gerard Wezenberg stond hiervoor vandaag opnieuw bij de Raad van State in Den Haag.

In april deed de Raad van State een voorlopige uitspraak over de vergunning waardoor ontwikkelaar Fijn Wonen aan de gang kon. Maar de schop is niet de grond in gegaan. Het speelveld en de moestuin zijn er nog steeds. De gemeente blijft voorlopig zorgen voor het onderhoud van de speeltoestellen.

"Met drie man houden we de buurtmoestuin aan de gang", zei Wezenberg. De bodemprocedure die de bewonersgroep vandaag bij de Raad van State voerde tegen de vergunning heeft dus nog wel degelijk zin, vindt de bewonersgroep. Meer dan honderd mensen uit de wijk zetten hun handtekening tegen het bebouwen van de moestuin en speelveld.

Akkoord met acht woningen

De strijd tegen de twaalf huurhuizen duurt al een paar jaar. Met acht woningen wilden de bewoners nog wel akkoord gaan omdat er dan nog redelijk wat groen over zou blijven. Maar door afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar viel over het aantal van twaalf woningen niet meer te praten, zei Wezenberg. Hij wil dat de Raad van State nog eens grondig kijkt naar de vergunningsprocedure en naar de communicatie met de gemeente die volgens de bewoners veel te wensen over liet.