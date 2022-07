Brengt zuurstofbehandeling verlichting voor longcovid-patiënten?

Een behandeling met 100 procent zuurstof die onder hoge druk wordt toegediend; het zou mensen met langdurige klachten na corona kunnen helpen. Da Vinci Kliniek, met in totaal zes vestigingen in Nederland waarvan één in Hoogeveen, biedt deze hyperbare zuurstoftherapie aan. Alleen, ze kunnen long covidpatiënten nog niet helpen.

Meermaals krijgen de medewerkers van Da Vinci Kliniek mensen aan de lijn die een oplossing zoeken om van hun langdurige covidklachten af te komen. Maar in de klinieken moeten ze tot nu toe 'nee' verkopen. "Israëlisch onderzoek toont positieve resultaten", vertelt Nina Lansdorp, medisch directeur van Da Vinci Kliniek. "Maar de behandeling is in Nederland nog niet erkend, en wordt daardoor nog niet vergoed door de zorgverzekeraar."

Urgentie

De resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend. Na behandeling hebben patiënten meer energie en werkt hun geheugen beter. "We zijn heel hard bezig om de boel in beweging te krijgen," zegt Nina Lansdorp. Samen met de overige Nederlandse klinieken voor hyperbare zuurstoftherapie is Lansdorp instanties aan het benaderen. "We willen met de zorgverzekeraars om tafel en bekijken de (onderzoeks)mogelijkheden. Er moet goed onderzoek worden gedaan, ook naar de effecten op lange termijn.""

Hoeveel tijd het in beslag gaat nemen, kan Lansdorp niet zeggen. "Het verleden leert ons dat processen in Nederland erg traag kunnen zijn. Met de juiste instanties kijken we hoe we dit zo snel mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. We voelen de urgentie om er haast achter te zetten."