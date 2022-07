Verslaggever Elly Smit laat je de hele provincie zien via het Drenthepad

Verslaggever Elly Smit laat ons de komende dagen alle uithoeken van de provincie zien. De hele week staat het radioprogramma Op Tjak in het teken van het Drenthepad. Het pad van 329 kilometer lang zal niet volledig gelopen worden door Elly, dagelijks loopt ze stukken van vijftien tot twintig kilometer.

Vandaag loopt Elly vanaf het gevangenis Museum in Veenhuizen naar Langeloo. Onderweg heeft ze gesprekken met de eigenaar van Huis te Westervelde. Dat huis zit al generaties lang in de familie Tonckens. Ook komt Elly langs boscamping Langeloërduinen en praat ze met Aaldruk Pot van Staatsbosbeheer over het Schilleveen.