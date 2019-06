Ondernemen in Drenthe: dansscholen zijn springlevend

Vos is sinds twee jaar eigenaar van de voormalige dansschool van Cor van der Stroet. Een bekende in de danswereld. Hij was meer dan dertig jaar actief in Meppel.Hij wil als ondernemer de dansschool weer verder uitbouwen. "De tijden dat de danszalen helemaal vol zitten is voorbij. Maar je ziet steeds meer andere dansen zoals streetdance en hiphop."Vos is liefhebber. "Ik werd op 13-jarige leeftijd naar dansles gestuurd in Assen. Ik vond het eerst verschrikkelijk. Laten vond ik het wel leuk. Tegen mijn vader zie ik toen, haal me maar later op. Daar is het begonnen. Ik ben meervoudig Nederlands kampioen bij de amateurs en professionals geworden. Zie het als een sportcarrière."De afgelopen tijd heeft de ondernemer gebruikt om om zich heen te kijken. "Het eerste wat ik heb gedaan is gekeken hoe de markt in elkaar zit. Ik heb de zaak verbouwd en aangepast naar deze tijd. Daarna ben ik begonnen met het aanbieden van meer dansproducten. Als je een bedrijf bent moet je je richten op meer dan alleen bijvoorbeeld op alleen stijldansen."Martijn Logtenberg is student bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij doet een economische opleiding. Tijdens de opleiding heeft hij samen met twee andere studenten het bedrijf Youngtranslators opgezet. Als oefening tijdens zijn opleiding.Het bedrijf zet studenten in die teksten voor bedrijven vertalen. Studenten verdienen er aan en ook de drie initiatiefnemers verdienen daarmee geld. "Dat steken we weer in het bedrijf om het beter te maken", zo zegt Logtenberg.Of het ooit rendabel wordt en een bedrijf waar ze met drie compagnons hun brood mee kunnen verdienen? "We gaan nu naar een moment dat het kan. Maar dat is niet waarom ik het leuk vind. Dat zijn voornamelijk de innovaties die we er in stoppen."Arnold Schuurman heeft het, samen met zijn mede-bestuursleden, druk met het Grachtenfestival in Meppel. "Dit jaar is het voor de vijftiende keer. En nog steeds is het leuk. Ondanks dat het steeds een uitdaging is."Volgend weekend is het zover. Meppel verwacht in dit weekend duizenden mensen. "We zijn begonnen met 500 gasten voor het PTT orkest. Dit orkest bestaan niet meer. Dat is in de loop van de jaren enorm gegroeid." In drie dagen trekt het evenement zo'n 45.000 mensen.Voor Meppel betekent dit evenement drukte in het centrum. Dat is volgens Schuurman goed voor de ondernemers in het centrum van Meppel. "Het is een heel belangrijk instrument ook om toeristen naar de stad te krijgen. Die toeristen verblijven in de gemeenten om ons heen. We hebben een ideale positie."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws. En anders online: