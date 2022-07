Man moet in brand steken vakantiebungalow bezuren met 20 maanden cel

Een 59-jarige man uit Schoonoord moet voor het in brand steken van zijn vakantiebungalow in Schoonoord een celstraf uitzitten van twintig maanden. De man stichtte brand op 14 oktober 2021 nadat hij eerst de boel besprenkelde met benzine. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man had een conflict met de nieuwe verhuurder van het pand. De huurder moest het pand verlaten. Hij huurde het onderkomen sinds 2008. Uit pure emotie stak de man de boel in brand. Hij dacht daarbij niet na over de gevolgen. De brand was fors. De brandweer liet de boel gecontroleerd uitbranden en er bleef weinig over van het pand en inboedel.

Gevoelens van angst en onveiligheid

Brandstichting is een zeer ernstig feit, zei de rechter. Het vuur kan gemakkelijk overslaan naar andere panden, of bomen. Dit zorgt voor gevoelens van angst en onveiligheid voor omwonenden. Dat neemt de rechter de man kwalijk. Bovendien is de Schoonoorder eerder al eens voor brandstichting veroordeeld. Ook al was dit lang geleden: in 2007.

De man is psychisch onderzocht. De deskundigen vermoeden persoonlijkheidsproblematiek op het gebied van paranoïde en schizofrenie. Maar een psychische stoornis is echter niet vastgesteld. En kan daarom geen uitspraak worden gedaan over de toerekenbaarheid van de man.

Angstig

Weken voorafgaand aan de brand deed de Schoonoorder aangifte van het vernielen van zijn ruiten en bedreigingen. De man vatte dit op als treiterijen en intimidatie. Kort voor het voorval is een container door de nieuwe verhuurder voor de woning gestald. De rechter kan zich voorstellen dat de man zich hierdoor geïntimideerd en angstig voelde.