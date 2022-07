'Veenhuizen is wel wat gewend en klaar voor vluchtelingen'

Veenhuizen heeft er vanaf maandag tijdelijk 140 nieuwe bewoners bij. Hoewel er vragen zijn over de manier waarop vluchtelingen in Groot Bankenbosch zullen worden opgevangen, blijkt de Veenhuizer bevolking welwillend tegenover hun komst te staan.

Dat bleek gisteravond uit een inloopbijeenkomst van de gemeente Noordenveld. Van 1 augustus tot 1 oktober moeten 140 asielzoekers worden opgevangen in het gevangenencomplex Groot Bankenbosch. Mede daardoor moet de druk op 'Ter Apel' worden verminderd.

Harde einddatum

Burgemeester Klaas Smid vindt dat Noordenveld een bijdrage moet kunnen leveren om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. "Het is gewoon echt crisis en daarin wij vinden dat Noordenveld ook een bijdrage moet kunnen leveren, ook omdat de ruimte er is."

Smid benadrukt dat 1 oktober een harde einddatum is voor de opvang van vluchtelingen in Veenhuizen. Groot Bankenbosch speelt namelijk ook een rol in de renovatie van de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven. Wanneer die worden gerenoveerd, worden gevangenen tijdelijk in Groot Bankenbosch gehuisvest. "Daarom moeten de vluchtelingen op 1 oktober ook weer weg zijn", aldus Smid.

Groenten uit de tuin

Een aantal jaar eerder vormde Veenhuizen al een thuis voor vluchtelingen. Dat bracht soms wat overlast met zich mee, zo gaven bezorgde bewoners aan. Sommigen zwierven door het dorp, op zoek naar een goede wifi-verbinding. Bij een ander plukten asielzoekers destijds letterlijk 'de groenten uit de tuin'.

Dat alles moet ditmaal beter gaan, zo zijn bewoners en gemeente het met elkaar eens. De wifi is sowieso goed geregeld en er komt een vast aanspreekpunt binnen de gemeente. "Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging op het terrein van Groot Bankenbosch", aldus Smid.

Wel wat gewend

De asielzoekers die er huizen zijn desondanks geen gevangenen en mogen te allen tijde van het complex. Vanuit het openluchtbad in Veenhuizen kwam dan ook de vraag of alle vluchtelingen kunnen zwemmen. Vrijwilligers willen voorkomen dat mensen zonder zwemdiploma op een hete dag zomaar het diepe in springen.

Over dergelijke vragen wordt de komende tijd nog nagedacht. Volgens Lambert Sijens, voorzitter van Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen, is het dorp verder klaar voor de komst van de asielzoekers. "Er zijn wel wat vragen, maar dit is maar twee maanden."