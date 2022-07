Opritten snelwegen in Drenthe geblokkeerd, ongeluk op A32

Boeren hebben meerdere op- en afritten van snelwegen in de provincie geblokkeerd met afval, zand of stro. Het gaat om een protestactie tegen het voorgenomen stikstofbeleid. Het verkeer kan op de meeste plekken wel om het puin heen sturen om de snelwegen op te komen.

Een automobilist is op de toerit naar de A32 bij Meppel-Noord op een blokkade gereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, meldt een politiewoordvoerder. Rijkswaterstaat heeft de auto geborgen.

De blokkades zijn onder meer op de opritten naar de A37 bij Hoogeveen-Oost, de op- en afrit van de A28 in Assen-Zuid, de op- en afritten bij Beilen naar de A28, en de N48 bij Zuidwolde. Op de A28 ter hoogte van Staphorst ligt stro op de weg. Volgens de ANWB is de weg bijna helemaal dicht. Verkeer kan er nog wel over de vluchtstrook.