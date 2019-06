Emmenaar Jan Quispel tekent contract bij PEC Zwolle

Quispel, zoon van oud-prof Joost Quispel, tekende een contract voor één jaar plus een optie voor nog twee seizoenen.Quispel, die lange tijd in de opleiding van FC Twente speelde, trainde het afgelopen seizoen al mee met PEC Zwolle Onder 17 en later bij Jong PEC Zwolle. Hij speelde zijn wedstrijden dus voor vv Emmen."Hier ben ik heel blij mee. Het afgelopen seizoen heb ik PEC Zwolle leren kennen als een fijne club, met leuke mensen om mee te werken. Ik denk dat ik hier de beste kans heb om de stap naar het betaald voetbal te zetten. Ook heb ik hier een duidelijk doel voor ogen om aan te werken, dit seizoen wil ik namelijk zoveel mogelijke ervaringen opdoen, mezelf uitdagen en kijken waar mijn plafond ligt", aldus Quispel.Technisch directeur Gerard Nijkamp (PEC Zwolle) over de contractondertekening: "Jan is een talentvolle speler die ons afgelopen seizoen positief heeft verrast. Hij beschikt naast zijn voetballende kwaliteiten over een goed overzicht en stopt ontzettend veel power in zijn spel. Meerdere clubs hadden interesse in hem, maar Jan heeft ervoor gekozen om in Zwolle te blijven, waar wij uiteraard heel content mee zijn. Hier krijgt hij de kans om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mee te trainen met de eerste selectie van trainer John Stegeman. Daar zal ook bepaald worden in welk team hij komend seizoen gaat spelen."