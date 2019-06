Code oranje geen probleem voor Hello Festival

RTV Drenthe is dit weekend live bij het Hello Festival in Emmen. Radio Drenthe komt zaterdag en zondag live vanuit een speciale studio op festivalterrein. Met sfeerverslagen en gesprekken met artiesten. Zaterdag van 13.30 tot 00.00 uur en zondag van 14.00 tot 23.00 uur. Het Hello Festival is ook te zien op tv en via een livestream op onze website. De livestream is zaterdag van 13.30 tot 00.00 uur en zondag van 14.00 tot 23.00 uur. Op tv zaterdag van 13.30-24.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00.

Festivaldirecteur Johan Lubbers is vanmiddag dan ook nog kalm: "Je zorgt wel dat al je bouwwerken goed verzekerd zijn en goed staan. Voor de rest weet je dat het vervelend is, maar we hebben vaker harde wind gehad. De bouwwerken zijn zo gebouwd dat dit in de basis geen problemen oplevert."Er zijn wel extra maatregelen genomen om de veiligheid van de 30.000 bezoekers die worden verwacht te waarborgen. "Eén tentenbouwer had een gewicht mee die tot windkracht 5 kon, hij komt met beton om het te verzwaren.''Op de camping worden extra scheerlijnen gespannen. Een pad wordt vrijgehouden voor de brandveiligheid. De campingbezoekers blijven nuchter. "En anders vliegt 'ie maar weg'' reageert een bezoeker die net haar tent opzet.Burgemeester Eric van Oosterhout heeft er alle vertrouwen in dat het ondanks code oranje goedkomt: "Ik heb gezien welke draaiboeken er liggen, ik heb alle scenario's gezien en er is goed advies gegeven. Dus eigenlijk maak ik mij daar niet zo'n zorgen over.'' De voorbereiding is gewoon heel professioneel volgens Van Oosterhout.