Oud-penningmeester Achilles slaat terug: aanklacht om laster en smaad

Na het nieuws donderdagmiddag, over een deurwaarder in aantocht met dagvaarding met daarin de vordering, heeft hij de hele nacht niet geslapen. En dan is die bewuste deurwaarder voor de avond valt nog niet eens langs geweest. Hij weet naar eigen zeggen nog altijd niet wat hem precies verweten wordt.En ook vrijdag is er nog altijd niks. Maar hij wil niet langer lijdzaam afwachten. Hij slijpt de messen, om terug te slaan. Want het Achilles-bestuur heeft volgens hem 'zelf flink boter op het hoofd'. "Ik zou ook nog een gesprek hebben, is in maart gezegd, maar ik wacht nog altijd op een uitnodiging."De 38-jarige Assenaar is het zat om van alles en nog wat beschuldigd te worden. "Woensdag heb ik nog een gesprek met mijn advocaat, maar ik ga aangifte doen van smaad en laster. Ik word voor van alles en nog wat verantwoordelijk gesteld. Maar financieel is er al tijden van alles mis bij de club, waarvan het bestuur ook van de hoed en de rand weet", zegt hij strijdlustig. "Ik laat me niet alles in de schoenen schuiven."De oud-penningmeester vindt dat hij ten onrechte tot zondebok wordt gemaakt voor een langere periode waarin Achilles financieel moeilijk zat. "Dat was al zo toen ik kwam", stelt de oud-penningmeester. "Er gaat nogal wat geld buiten de officiële boekhouding om. Dan gaat het om bonussen die cash worden uitbetaald aan spelers van de inmiddels opgeheven zondagselectie en aan andere teamleden. Geld dat bovenop de toegestane vrijwilligersbijdrage van jaarlijks 1500 euro komt."De oud-penningmeester laat een overzicht zien met bedragen van 200 euro, die een betrokkene maandelijks als extra vergoeding krijgt. Ook toont hij op papier een conversatie met een speler van de zondag 1e selectie die 500 euro cash op een parkeerplaats krijgt, omdat hij anders zijn contract niet wilde verlengen. "Dat was geld uit de kas dat als onkosten in de boeken wordt weggezet."Dat uitgerekend hij nu de beschuldiging krijgt, met de vingers in de kas te hebben gezeten, doet hem pijn. "Ik meldde zelf bij de voorzitter al eens vermoedens van verdwenen kasgeld. Maar dat had geen prioriteit. Ik heb zelfs een offerte liggen van 5000 euro voor camera's in de kantine, eentje gericht ook op de kas. Maar dat vond het bestuur te duur." Het gekke is volgens de oud-penningmeester ook dat de sleutel van de kas gewoon in de kantine hangt, zodat iedereen erbij kan.Volgens de oud-penningmeester heeft hij vanaf het moment dat hij binnenkwam zijn best gedaan om de club geld te besparen of extra binnen te halen. "Toen ik er kwam, bleek heel veel contributie niet geïnd te worden. Al die leden die niet betaalden heb ik een rekening gestuurd, dat leverde 25.000 euro op. En ik heb zelfs 20.000 euro teruggehaald bij de belastingdienst, omdat er een te hoog btw-tarief was berekend."Hijzelf zegt op geen enkele manier geld van de club in eigen zak te hebben gestoken. "Niks, geen cent. Dus geld bij mij ophalen, dat gaat niet gebeuren, want ik heb het domweg niet", zegt hij.Ondertussen laat hij een overzicht zien, met rijtjes geldbedragen variërend van een paar 100 euro tot over de 1000 euro. Het gaat om pintransacties vanaf de Achillesrekening en om overboekingen op zijn privérekening. Voor een bedrag van bijna 10.000 euro zou hij volgens Achilles geen verklaring hebben."Ja, ik ben ook dom geweest. Achteraf is het stom natuurlijk dat ik soms mijn privérekening gebruikte, om cash geld te pinnen. Geld dat ik eerst van de Achillesrekening had overgeboekt. Ik liep niet dagelijks met de bankpas van Achilles op zak. Als ik dan om kasgeld werd gebeld voor de kantine, dan maakte ik geld van de Achillesrekening over op mijn privérekening. Daarvan pinde ik dan het kasgeld, waar ze vervolgens in de kantine mee konden draaien."Ook de beschuldiging dat hij kantineopbrengsten afroomde en niet volledig afstortte bij de bank, daar deugt volgens hem niks van. "Als er een speciaal evenement was geweest, kon het zomaar zijn dat je met enkele duizenden euro's naar de bank moest. Maar andere keren was het een paar honderd, want er werd ook veel met pin betaald. Ik heb zelfs een paar keer iemand vanuit de club mee gehad toen ik grote bedragen moest wegbrengen. Van elke storting kreeg ik de volgende dag per mail bericht van de bank. Alles werd geteld en ingeboekt."En het achteroverdrukken van geld dat een bridgeclub bij Achilles aftikt, voor kantinehuur en consumpties, is volgens hem helemaal een fabeltje. "Ik hoorde pas vorig jaar november, van de vroegere penningmeester, dat het geld van de bridgeclub apart in het kasboek moest worden weggezet en niet meegeteld mocht worden met de gewone kantine-inkomsten. Nooit geweten. Dat geld is niet weg."De 38-jarige oud-penningmeester was donderdagavond zo boos toen hij hoorde van de vordering, dat hij in de auto wilde stappen om verhaal te halen bij de clubvoorzitter. "Maar gelukkig was mijn vrouw daar, die me tot bedaren bracht." Hij voelt zich met het nieuws over de dagvaarding en de vordering opnieuw aan de schandpaal genageld. "Er worden mij dingen in de maag gesplitst, die ik wel degelijk kan verklaren."Toen de eerste beschuldigingen in maart in de openbaarheid kwamen, over geldtekort bij de Asser voetbalclub en dat de in november gestopte penningmeester een dubieuze rol daarin zou hebben, zei hij al dat het onterecht was. "Mijn leven is in anderhalve week in een hel veranderd", zei hij.