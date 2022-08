Handen uit de mouwen: Lopen, draaien en zwaaien bij de Dieversluis

In die bijna veertig jaar is er volgens Rispens een hoop veranderd. "Toen ik begon waren de schepen veel kleiner. Mensen hebben nu luxere jachten. Toen hadden we vier of vijf boten tegelijk in de sluis, nu past er vaak maar één in."

Ook door de automatisering is veel veranderd, legt Rispens uit. "We hebben nu drie bedienposten in Drenthe, waar we trajecten op afstand bedienen." En dus hoeft Rispens niet meer elke dag de hele provincie door om bruggen en sluizen te openen.

Turf, bieten en passagiers

Behalve de sluizen van de Drentsche Hoofdvaart, die moeten allemaal nog met de hand open en dicht worden gedraaid. De Drentsche Hoofdvaart is een oude scheepvaartverbinding tussen Meppel en Assen. In 1780 was het laatste stuk van het kanaal tot aan Assen klaar. De vaarroute is ongeveer 47 kilometer lang en telt zes sluizen.

"Het kanaal is gegraven voor de beroepsvaart", vertelt Rispens. "De turf, veenvaart, was het allerbelangrijkste, maar er werden ook aardappelen, bieten en passagiers vervoerd." Eind jaren zeventig veranderde dat. De schepen werden groter en konden niet meer door de sluis. De Dieversluis is bijvoorbeeld zes meter breed, 27 meter lang en een boot mag anderhalve meter diep zijn om door de sluis te varen. "De beroepsvaart had hier te weinig mogelijkheden", zegt Rispens. "Toen kwam de recreatievaart op."

Vakantie

Volgens Rispens is Diever het centrum van de Drentsche Hoofdvaart. "Hier is het meeste te doen. Je hebt het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold ligt hierachter. Mensen gaan vanuit hier ook vaak fietsen. Toen ik hier in het begin in dienst kwam was de jachthaven er ook nog niet, mensen hebben er nu een douche, stroom en internet."