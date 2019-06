Meldkamer druk met telefoontjes over stormschade

Er komen verschillende meldingen binnen van stormschade. Volgens de meldkamer was in de meeste gevallen de inzet van politie of brandweer niet nodig. De meldingen zijn onder meer doorgezet naar betrokken gemeenten.In Meppel kwam de brandweer vanochtend wel in actie voor een loshangende tak die op een aantal auto's dreigde te vallen. Dit was aan de Jan Mankeshof in Meppel. De brandweer heeft de tak weggehaald.Vanwege de harde wind gaat de jaarmarkt in Eelde niet door . Voor zover bekend gaan andere evenementen in Drenthe wel door. Zo zegt de organisatie van de sluisdagen in Dieverbrug dat de wind vooralsnog niet voor problemen zorgt. Wel wordt de demonstratie van oude ambachten naar binnen verplaatst. Ook bij het Hello Festival in Emmen zijn er geen problemen door de wind.