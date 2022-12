Stikstof in Norgerholt: Niets doen is het beste voor dit eeuwenoude bos

Maar stikstof heeft wel degelijk effect op het bos, dat tot 1962 in bezit was van de boeren in de marke Norg. Meststoffen waaien in de bosranden en dat veroorzaakt verruiging. Er komen steeds meer bramenstruiken en ook de rankende helmbloem rukt op. Dat gaat ten koste van de karakteristieke soorten in het gebied, zoals de bosanemoon en het lelietje-van-dalen.

Stikstof heeft ook gevolgen voor de bodem, waar problemen ontstaan met de mineralen. Daardoor gaan de eiken achteruit. Dat is misschien niet meteen te zien, maar als het wel te zien is, is het al te laat.

Bos wordt sneller ouder

Ook de toename van de adelaarsvaren, een onkruidsoort, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de hoge stikstofneerslag. Het gevolg van de snelle groei van de varen is dat de bosverjonging niet op gang komt en andere typische bossoorten verdrongen worden.

Daar komt bovenop dat het bos door stikstof sneller veroudert en als een bos ouder wordt, wordt het bladerdak steeds dichter. Er komt minder licht het bos in, waardoor meer karakteristieke planten afnemen.

Landbouw

Binnen een straal van 1 kilometer van het Norgerholt liggen vier agrarische bedrijven. Dat zijn er niet veel, maar de stikstof die neerkomt in dit Natura 2000-gebied door deze vier melkveehouderijen is fors. En is gemiddeld per bedrijf het hoogste van Drenthe. Het loopt richting de 60 mol per hectare per jaar. De landbouw is dan ook met 56 procent verreweg de grootste uitstoter van de stikstof in het Norgerholt. In de elf andere stikstofgevoelige natuurgebieden in de provincie is dat percentage minder hoog.

Daarnaast komt 27 procent van de stikstof in het gebied uit het buitenland. Het gaat om ongeveer 6 à 8 kilo stikstof per hectare, waarvan net geen 4 kilo van de buitenlandse landbouw afkomstig is - vooral van Duitse boeren. Ter vergelijking: per hectare gaat het om ongeveer 11 tot 17 kilo stikstof door de Nederlandse landbouw.

De verwachting is dat de landbouw in 2025 voor zo'n 60 procent en in 2030 voor 64 procent verantwoordelijk is voor de stikstof in het gebied. Het buitenland daalt naar ongeveer 19 procent in 2030, is de verwachting van het RIVM.

Bufferzones

Dat er niets gedaan wordt in het gebied, wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt om de gevolgen van stikstof op te vangen. Er wordt onder meer gedacht aan de inrichting van een akkerrand als buffer rondom het bos. Het gaat om een strook van 50 à 100 meter. Daarnaast wil eigenaar Natuurmonumenten meer randzones inrichten. Voor een deel grenst het landbouwgebied nu direct aan het Natura 2000-gebied.