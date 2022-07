Over anderhalf jaar waarschijnlijk weer tanken langs pomploze N34

Het Drentse deel van de N34 is sinds een aantal jaren verstoken van tankstations. Over ongeveer anderhalf jaar kunnen weggebruikers bij Erm hoogstwaarschijnlijk weer terecht voor brandstof. Voor de tankstations aan weerszijden van de weg zijn inmiddels procedures gestart, laat de provincie weten.

De beide pompstations op de locaties De Blikken en Westerveld ruimden drie jaar geleden het veld. De verdubbeling van de N34 maakte die stap noodzakelijk. Na het verdwijnen van een tankstation bij Zuidlaren in maart vorig jaar, was er zich geen enkele pomp meer langs de N34 in Drenthe.