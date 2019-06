KiKaRow doet Assen aan

Dit doen ze om geld in te zamelen voor het doel 'LATER': een onderzoek naar de gevolgen (de langere termijneffecten) van de behandeling van kanker bij kinderen. Om de toekomstige kwaliteit van leven voor ex-kankerpatiëntjes zo goed mogelijk te waarborgen."We willen letterlijk kinderkanker de wereld uitroeien", zegt Marco van Zanten van KiKaRow."We streven naar een bedrag van 500.000 euro."Dit weekend roeit een team door Drenthe. De start is bij de Meester Sickensbrug in Bovensmilde. Het was nog even spannend of de tocht door kon gaan. "In verband met de harde wind leek het erop dat de bruggen in Assen niet open gedraaid konden worden. Dat doen ze niet meer vanaf windkracht zes." Maar aan het eind van de ochtend kregen ze toch groen licht.De wind speelt de Asser Roeiclub ook parten. "We zouden de roeiboot onthalen halverwege de route, maar onze boten zijn te licht voor deze windkracht", licht Helene Smit van de Asser Roeiclub toe. Zij staan wel met alle leden op de Kop van de Vaart in Assen, om de Kika-boot te verwelkomen. In de handen een geldcheque met een behoorlijk bedrag erop; ruim 4000 euro."Wij hebben taarten verkocht tijdens de clubkampioenschappen, organiseren we een benefietdiner, en zijn er clubloten verkocht. We steunen dit doel graag!"De mensen van KiKaRow krijgen de cheque uit handen van burgemeester Marco Out. "Geweldig dit", lacht Van Zanten. "Sinds de start van de KiKaRow hebben we al ruim 200.000 euro opgehaald."Morgen gaan de KiKa-roeiers verder naar Groningen.