Programma nacompetitie zaterdagvoetbal

Voor drie Drentse clubs is het seizoen vanmiddag echt voorbij en gebeurt dat in mineur of opperste blijdschap. BSVV, SVN'69 en Vitesse'63 spelen de finale voor een plek in de 3e klasse.Saillant detail is dat de huidige Vitesse'63-trainer, Ben Batterink, het in de finale opneemt tegen de club waar hij volgend seizoen aan het werk is: BSVV.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag:Roda'46 - SliedrechtKloetinge - DETODTS Ede - NootdorpSHO - ARCSpijkenisse - NoordscheschutBennekom - Go Ahead Kampen(winnaars naar finale)Blauw Wit' '34 - DrenthinaDESZ - VEV '67 (op 11 juni)(winnaars naar finale)LTC - LoppersumOmlandia - Be Quick 1887Scharnegoutum'70 - RijperkerkKollum - LeovardiaQVC - MakkumBirdaard - OudehaskeHelpman - Harkema OpeindeRood Zwart Baflo - StadsparkVitesse'63 - BSVVMamio - SVN'69Haulerwijk - V en V '68a. Ens - Espelb. TOP'63 - SVBS'77c. Arum - Eastermard. Oostergo - Beetgume. GSVV - Zeester of Veendam 1894f. ASC'75 - Ezingeg. VVK - GEOh. Corenos - VCGi. Scheemda - NWVVj. Nieuw Balinge - VVAKwinnaars naar finale (zaterdag 15 juni)schema finales:a - bc - de - fg - hi - j