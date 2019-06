Asbestsaneerders positief over wegvallen asbestverbod

"Natuurlijk zijn er particulieren die klussen afzeggen", vertelt Richard Middelveld. "Er zijn telefoontjes van klanten geweest die verontwaardigd waren dat het nu van de baan is, terwijl van tevoren jarenlang werd geroepen dat het in 2024 verboden zou worden."Middelveld uit Alteveer maakt zich voorlopig geen zorgen over zijn omzet. "De jongste asbestdaken zijn dertig jaar oud. De daken zijn versleten, je krijgt lekkages en mos. Ze zijn op een gegeven moment ook afgeschreven. Je ontkomt er niet aan om op een gegeven moment te renoveren. Of het nou een asbestdak is of niet. Dat staat los van een verbod. Als een boer bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn schuur wil, kan dat niet op een asbestdak. Daar mag je geen zonnepanelen op monteren.""Nu is de deadline van 2024 er af en dat geeft lucht", zegt Middelveld. "Er is bij asbestverwerkers een beperkte capaciteit. Wij kunnen zelf ook moeilijk personeel vinden en hebben nog heel veel orders staan. Maar nu de einddatum er af is, hebben we meer tijd, en dat is eigenlijk positief."