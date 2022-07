Assenaar (24) verdacht van omvangrijke helpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 24-jarige Assenaar van het oplichten van 64 mensen in heel Nederland. De man benaderde de mensen telefonisch als bankmedewerker en haalde hen over bankgegevens af te staan. Volgens het OM maakte de Assenaar op die manier een half miljoen euro buit.

Dat kwam naar voren tijdens een inleidende zitting in Assen. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Alleen de advocaat van de verdachte verscheen in de rechtbank. De Assenaar zit sinds eind februari vast. Hij werd op heterdaad betrapt toen hij belde met een slachtoffer.

De man werd in een woning in Groningen aangehouden. De politie doorzocht die woning en ook de woning van de man in Assen. De agenten namen onder meer computers in beslag. Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte zijn slachtoffers een programma liet downloaden, om toegang te krijgen tot hun computer.

Het geld werd weggesluisd naar andere rekeningnummers. Het OM is ervan overtuigd dat de Assenaar handlangers had, maar er zijn nog geen andere verdachten aangehouden. De man is een bekende van justitie. Hij is eerder veroordeeld voor inbraken in Groningen en Assen.