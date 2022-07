Run in Assen op vergoeding voor vervangen van witgoed of fiets

In Assen kunnen inwoners bij de gemeente aankloppen als ze geen geld hebben voor het vervangen van belangrijke huishoudelijke producten. Voor deze regeling is 70.000 euro uitgetrokken, maar de vraag is of de gemeente het daarmee gaat redden. Tot nu toe heeft de gemeente Assen voor deze regeling al 47.000 euro uitbetaald, is te lezen bij Omroep Assen

Dat schrijft de gemeente aan de gemeenteraad in een brief over de 'brede aanpak armoede en schuldhulpverlening'. De Maatwerkregeling Gebruiksgoederen is begin dit jaar ingegaan. Het vervangt de Witgoedregeling. Deze is afgeschaft, omdat volgens de gemeente Assen er te weinig ruimte was voor maatwerk waardoor inwoners niet altijd optimaal geholpen of ondersteund konden worden.

Witgoed, fietsen of tv's

In de nieuwe regeling is volgens de gemeente meer ruimte voor maatwerk. "In deze regeling kunnen ook aanvragen zitten voor goederen die in een huishouden een belangrijke functie vervullen, zoals witgoed, fietsen, tv's of laptops. De lijst wordt bewust niet definitief vastgesteld, omdat we op voorhand geen goederen uit willen sluiten", liet de gemeente eerder weten.

Vorig jaar werd voor 68.000 euro voor de regeling begroot. Het college van burgemeester en wethouders dacht met een soortgelijk bedrag dit jaar uit de voeten te kunnen. Maar het lijkt erop dat dat herzien moet worden, want tot 23 juni zijn er 185 aanvragen ingediend. "Het overgrote merendeel van de aanvragen is nog steeds voor witgoed, maar er wordt ook maatwerk geleverd", aldus de gemeente.

'Piek in het begin'