Cassata #37: Afscheid Dirk Mulder, het pensioenakkoord en asbestdaken

In Cassata gaat het vandaag over het asbestdakenverbod dat van de baan is: wat zijn de gevolgen? FNV-regiocoördinator Wieke Berends over het pensioenakkoord, en of dat echt het beste akkoord ooit is. En speciale tafelgast is Dirk Mulder, die na 33 jaar afscheid neemt van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

01.49: Dirk Mulder stopt na 33 jaar als directeur bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork08.24: Het verbod op asbestdaken is van de baan. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is zwaar teleurgesteld. Wat zijn de gevolgen?12.35: Jan Bloemerts van LTO-Noord is blij dat asbestdakenverbod van de baan is. De druk voor de boeren is er nu af25:33: Dirk Mulder stopt na 33 jaar als directeur bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork31.47: Wieke Berends, regiocoördinator FNV-Noord over het pensioenakkoord geeft uitleg42.20: Dirk Mulder stopt na 33 jaar als directeur bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork53.18: RadioforumMargriet Benak- Dirk Mulder, directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork is speciale tafelgast- Tjisse Telpstra, gedeputeerde provincie Drenthe- Jan Bloemerts is Drents bestuurder van LTO-Noord- Wieke Berends, regiocoördinator FNV-Noord- Erik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid uit Assen- Jacob Bruintjes, PvdA-voorzitter Drenthe