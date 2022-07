Afdeling Forensische Opsporing politie Assen verhuist naar Drachten

De afdeling Forensische Opsporing van de politie in Assen verhuist naar Drachten. Bij de afdeling werken 85 mensen.

De verhuizing is onderdeel van een groter huisvestingsplan van de politie.

De afdeling Forensische Opsporing van de politie Noord-Nederland werkt nu nog versnipperd over vier locaties. De concentratie van de afdeling in een nieuw gebouw in Drachten moet het werken efficiënter maken.