Personeel van snackbar Kwalitaria in Borger stapt op

Acht medewerkers van snackbar de Kwalitaria in Borger zijn opgestapt vanwege het niet nakomen van werkafspraken. De toekomst van de eetgelegenheid in het dorpshart is daardoor onzeker geworden.

Navraag leert dat de opgestapte medewerkers al langer nieuwe afspraken over de lonen en de contracten wilden. Nadat hier in hun ogen geen gevolg aan werd gegeven, stapten de medewerkers op. De twee eigenaren wilden niet inhoudelijk reageren op het ontstane arbeidsconflict.

Volgens Siersema blijven er dan grofweg twee opties over: of nieuw personeel vinden of verkopen. "In de huidige markt is het moeilijk om aan de benodigde krachten te komen. Alles staat behoorlijk onder druk." Mocht die zoektocht niets opleveren, dan komt verkoop al snel in beeld, laat hij weten.