Rijkswaterstaat: 'Boeren, stop met onveilige acties'

Rijkswaterstaat roept boerenactievoerders op te stoppen met onveilige acties. De oproep wordt onderschreven door vier veiligheidsregio's in het oosten van het land en de politie Oost-Nederland.

Vanochtend vroeg werden op snelwegen en de op- en afritten bij snelwegen onder meer strobalen, afval en zand gedumpt. In Gelderland zou daar volgens de provincie Gelderland ook asbest tussen hebben gezeten.

"Met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest zijn onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren", aldus de instanties. "Acties zoals vannacht kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken." Brand is een groot risico nu het al wekenlang droog is en kan vergaande gevolgen hebben, aldus de hulpverleners.