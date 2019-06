FNV gaat de regio in voor uitleg over pensioenakkoord

Leden van FNV mogen op 15 juni stemmen over of ze het eens zijn met akkoord of niet. FNV wil met de bijeenkomsten leden informeren over het principeakkoord dat er nu ligt. "We gaan uitleg geven over het akkoord, met mensen in gesprek en beantwoorden vragen", licht Wieke Berends, regiocoördinator FNV-Noord vandaag toe in het Radio Drenthe-programma Cassata. De bijeenkomsten staan gepland op 11 juni in De Marke in Emmen, op 12 juni in Van der Valk in Assen en op 13 juni in de Tamboer in Hoogeveen.Op 15 juni wordt er door de leden gestemd in een referendum over het pensioenakkoord. De dag daarna wordt duidelijk of de leden het eens zijn met het akkoord. In het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel staan afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.Afgelopen tijd werd er in verschillende sectoren gestaakt voor een beter pensioen. Zo legden bijna alle vervoerders vorige week nog het werk neer en waren de dag daarna meerder acties in de metaalsector, de zorg, handel, overheid en het onderwijs.