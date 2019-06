Ondernemen in Drenthe: prijswinnende honing uit Wapserveen

Al jaren maakt ze honing in Wapserveen, en dat die honing lekker was wist ze, maar dat hij zo goed was dat ook een vakjury overtuigd was, dat wist ze niet.Een bevriend imker vroeg haar om de honing in te sturen voor de wedstrijd. Ze twijfelde maar deed het gelukkig toch. “Ik dacht ook: ik hoor er niets meer van”, vertelt Schipper. Maar het wachten werd beloond. “Nou, dit was mijn beloning. Twee keer goud.”Dat de honing zo goed is komt volgens haar puur door de bijen en het bloemenmengsel waarvan de bijen honing maken. “Ik hou mij voornamelijk bezig met het ecologisch bijenhouden, met respect voor de bijen”, legt ze uit. “Bijen moeten bijen kunnen zijn en blijven, zoals ze leven.” Volgens Schipper kan iedereen zijn eigen invulling geven aan het begrip ecologisch. “Voor mij is het gewoon dat je zo dicht mogelijk bij de natuur blijft.”Bijenhouden is niet alleen goed voor de honingproductie. Het is voor Schipper veel meer dan dat. “De rust”, stelt ze. “Je gaat er naartoe om nieuwe rust te vinden. Dan ga je dus heel erg kijken naar wat die dieren doen. Individueel en met zijn allen, voor die koningin.”“Hoe ze met elkaar omgaan, het sociale. Het is gewoon één organisch geheel. Alles draait om de koningin. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar alles is in dienst van de koningin en dat heeft te maken met het overleven van het volk. Dat vind ik heel fascinerend."