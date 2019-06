Onstuimig begin van de Sluisdagen in Dieverbrug

Vorig jaar was het evenement voor het eerst. Om te zorgen dat er meer reuring komt bij de haven. Het havengebied ligt wat verscholen en is bij veel mensen niet bekend. Er zijn winkeltjes en er is een restaurant.Het lukt volgens organisator Tarina Nieuwenhuis van de Sluisdagen om de mensen kennis te laten maken met de haven en omgeving. Dat het weer nu niet optimaal is, maakt voor het evenement niets uit. "Het is wel spectaculair met die golven en wapperende vlaggetjes", zo zegt ze. "Eigenlijk gaat alles ook gewoon door. Alleen de ambachten hebben we een ruimte binnen gegeven."Kapitein Hans Engbers is met de 'Emma' één van de deelnemers aan de sluisdagen. Het schip is eigendom van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. "Het is een directieschip van Provinciale Waterstaat geweest. Zeg maar een soort VIP boot voor notabelen. Daarmee vaarden ze langs sluizen en bruggen om ze te inspecteren." Engbers is de komende dagen in Dieverbrug. Volgend weekend in hij aanwezig bij het Grachtenfestival in Meppel.Dat is een veel groter evenement dan de Sluisdagen. Maar de kleinschaligheid spreekt hem wel aan. "Het is gezellig. Juist dat kleinschalige heeft charme. En we hebben meer aandacht." De 'Maria' vaart de komende dagen met bezoekers kleine rondjes door de sluis van Dieverbrug. De komende dagen zijn er ook markten, muziek en proeverijen van streekproducten. Een deel van de schepen vaart daarna door naar Meppel om mee te doen aan het Grachtenfestival.