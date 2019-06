LTC na derde seizoenszege op Loppersum naar finale nacompetitie

Het betekende voor de Asser club de derde zege op de formatie uit de provincie Groningen dit seizoen. In de reguliere competitie bleek LTC al twee keer te sterk voor Loppersum (1-4 uit en 1-0 thuis) en ook vanmiddag was het een terechte zege voor de Drentse club, die in de finale van de nacompetitie Be Quick 1887 treft. Die ploeg versloeg herkanser Omlandia.LTC - Be Quick 1887 wordt volgende week zaterdag op neutraal terrein gespeeld."Ik ben blij dat het Be Quick 1887 is geworden", aldus Roderik Timmer die dan zijn laatste wedstrijd speelt op niveau. "We hebben nog een appeltje met ze te schillen, nadat we daar de titel verspeelden en bovendien hebben ze een voetballende ploeg en die liggen ons wel."Timmer zorgde tegen Loppersum voor de openingsgoal uit een corner en nog voor rust verdubbelde Stefan Kuntz de score. Kort voor rust kregen de gasten nog een levensgrote kans op de aansluitingstreffer, maar die bleef LTC bespaard.Na rust was het duel binnen een kwartier beslist. Per Kirchhof reageerde attent na een gesmoord schot van Richard Mulder. De 3-0 bleek de eindstand, maar had in de vele omschakelingsmomenten (en kansen) nog veel hoger hoger kunnen uitvallen, maar dat gebeurde niet.