Handhaving voor SVN'69 in jubileumjaar, Drenthina uitgeschakeld

SVN'69 kwam uit tegen Mamio uit Groningen. De ploeg uit Nijveen kende geen gemakkelijke wedstrijd en lang bleef de stand steken op een 1-1 gelijkspel. Beide ploegen deden niet veel voor elkaar onder.Een strafschop in het voordeel voor de Nijveners brak de wedstrijd open. Veteraan Anton Bijker schoot zuiver in de hoek en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong. Daarnaast moest Mamio de wedstrijd uitspelen met tien man, na en gegeven rode kaart. Niet veel later viel de beslissende 1-3, waarmee SVN'69 de wedstrijd naar zich toe wist te trekken.De zege betekent dat de jubilerende club ook volgend jaar in de 3e klasse mag uitkomen. SVN'69 was gedwongen tot het spelen van nacompetitie nadat de ploeg in de 3e klasse D met 14 punten als voorlaatste was geëindigd. Vorige week won Nijeveen al met 4-2 van Onstwedder Boys.In de tweede ronde van de nacompetitie voor een plaats in de 1e klasse heeft Drenthina niet nogmaals kunnen stunten. De nummer negen uit de competitie van de 2e klasse J moest zijn meerdere erkennen in de Friezen van Blauw Wit '34, een ploeg die in de 2e klasse I uitkwam.Door de harde wind was goed voetballen voor beide team moeilijk en tot aan de rust werd niet gescoord. Een kleine tien minuten na rust openden de Leeuwarders wel de score met Wiebe Bakker. Pas in de 89e minuut gooiden de Friezen de wedstrijd in het slot. Ferron Prosje maakte de 2-0 en bepaalde daarmee de eindstand. Door de nederlaag is Drenthina uitgeschakeld en speelt de ploeg volgend seizoen opnieuw in de 2e klasse.Drie teams uit de 5e klasse F maakten vandaag kans op een plaats in de finale van de nacompetitie om een plaats in de 4e klasse af te dwingen. NWVV uit Nieuw Weerdinge, VCG uit Geesbrug en VVAK uit Kerkenveld. Nieuw Balinge speelde nog altijd om lijfsbehoud in de vierde klasse.VCG werd op het veld van vierdeklasser Corenos uit Roodeschool met een ruime nederlaag uitgeschakeld. De Groningers wonnen met 4-1. Hierdoor is de ploeg uit Geesbrug volgend seizoen opnieuw vijfdeklasser.NWVV speelde tegen Scheemda en behaalde een 1-2 overwinning. De nummer vier uit de 5e klasse F is hiermee de enige Drentse club uit die competitie die de finale van de nacompetitie heeft behaald. VVAK werd namelijk met 5-1 door Nieuw Balinge van de mat gespeeld.In de finale van de nacompetitie is Nieuw Balinge tevens de nieuwe tegenstander voor NWVV.