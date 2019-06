Trainer Batterink mist met Vitesse'63 promotie tegen nieuwe club BSVV

Voor Ben Batterink was de finale van de nacompetitie een zeer pikante wedstrijd. De trainer uit Alteveer trof met zijn huidige club Vitesse'63 uitgerekend zijn nieuwe werkgever. Al in december vorig jaar maakte BSVV de komst van Batterink bekend."Het is een dubbel gevoel. Ik gun BSVV uiteraard de derde klasse, maar ik ben nu in dienst van Vitesse'63. We gaan dan ook gewoon voor de winst. Ik stel vanzelfsprekend mijn sterkste elftal op", zei Batterink voorafgaand aan het duel. "Maar hoe het vandaag ook afloopt, ik ga sowieso winnen én verliezen."Vitesse'63 was op het veld van Pesse in de eerste helft de bovenliggende partij. De equipe uit Koekange deed zichzelf wel ernstig tekort door geen enkele van de verschillende kansen te benutten. BSVV kwam na de pauze sterker uit de kleedkamer, maar ook voor die ploeg bleek scoren een te lastige opgave.Na 90 minuten zonder doelpunten had Vitesse'63 de wedstrijd in de verlenging moeten beslissen, maar wederom stond het vizier in de afwerking niet op scherp. Juist op het moment waarop strafschoppen onontkoombaar leken, viel alsnog een treffer. Homan kroonde zich in de 121e minuut tot matchwinner."Ongelooflijk, dit is heel erg zuur", baalde Batterink na afloop. "Op zo'n manier verliezen komt hard aan." Blij voor zijn nieuwe club kon de trainer nog niet zijn. "Hier zal ik wel een tijd ziek van blijven."