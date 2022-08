'Krokettenkunstenaar' Rien Prinsen sloot cafetaria uit nood, maar kijkt weer vooruit

Prinsen begint er naar eigen zeggen weer een beetje bovenop te komen. "Ik heb er ook weer een paar kilo bij." Hij ondersteunt Robby en houdt zelf weer proeverijen. Op de vrijdag zijn de deuren weer geopend. "Voorlopig houd ik het daarbij."

Prinsen heeft zich in de tussentijd ook op het schrijven geworpen. Onlangs kwam hij in contact met een uitgever in Friesland. "Via een klant, had hij van ons gehoord. Hij kwam langs om te proeven en te praten." Prinsen kreeg het voorstel om een boek te schrijven met 20 tot 25 krokettenrecepten. Een uitdaging die hij met beide handen heeft aangenomen. Inmiddels heeft hij al een aantal verhalen in de week liggen.

Geen standaard kookboek

"Het wordt geen standaard kookboek met alleen recepten. Dat mensen het lezen, iets maken en dat het vervolgens weer in de kast verdwijnt."

Nee, er komen ook achtergronden in over de verschillende ingrediënten. "We werken veel met streekproducten. Onze roomboter komt uit Tweede Exloërmond en een van de kazen die wij gebruiken bij een producent uit Duitsland. Over deze twee bedrijven ga ik ook een verhaal schrijven."

Helemaal ontroerd

De bijzondere momenten die Rien en Edel door de jaren hebben meegemaakt in hun zaak, krijgen ook een eigen plekje. Zoals het verhaal over een statige dame die ooit hun cafetaria betrad. "Ik schatte haar een jaar of tachtig. Ze vroeg om een bloedworstkroket, die ze vervolgens met smaak opat. Na afloop sprak ze me aan: jongeman, dankzij jou voel ik me weer als een meisje. Ik zeg: 'hoezo?' Nou, bloedworst smaakte precies zoals haar moeder hem altijd maakte. Ze was helemaal ontroerd en ik kreeg het zelf ook kwaad. Alle klanten in de zaak waren er ook stil van."

Finesses