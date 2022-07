Gevlogen valkparkiet weer terecht, tenminste: dat stelt eigenaresse

Het lijkt erop dat de eigenaar van de ontsnapte valkparkiet gevonden is. Tenminste, Arina Schenkel uit Coevorden beweert dat het vogeltje van haar is.

De valkparkiet werd gevonden op het erf van gedeputeerde en boer Henk Brink in Zwiggelte. Schenkel zag het diertje gisteren bij RTV Drenthe voorbijkomen en dacht gelijk: dat is 'm.

'Dit is een van mijn dieren'

"Ik ben sinds 4 juni m'n valkparkieten kwijt", vertelt ze. "Het waren er drie: Odin, Torfi en Frija. Odin is anderhalve week geleden in Emlichheim gevonden. En toen zag ik gisteren deze foto voorbijkomen en wist ik dat dit een van mijn dieren is."

Schenkel belde daarop de Dierenambulance, waarbij ze haar valkparkiet ter controle moest beschrijven. "Ik moest vertellen wat de kleur van de ring was en aan welke poot die ring zat", legt ze uit. "Ik zat nogal hoog in mijn emoties, dus ik heb gezegd: rechts, terwijl dat links blijkt te zijn. Omdat ik het dus verkeerd had, wordt nu gezegd dat dit niet mijn vogel is. Maar ik weet het zeker."

Begrip

Tegelijkertijd heeft Schenkel ook begrip voor de werkwijze van de Dierenambulance. "Ik heb er vroeger zelf ook gewerkt, dus ik snap hoe het gaat. Je kan niet zomaar een vogel aan iemand meegeven."