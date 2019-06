Opnieuw polsbreuk voor motorcoureur Dion Otten

De rijders van het WK Supersport 300 stonden in het Spaanse Jerez aan de start van de eerste wedstrijd sinds het WK Superbike op het TT Circuit van 14 april. In mei stond er wel een race op de kalender in het Italiaanse Imola, maar die werd door de regen afgelast. In Jerez werd hierdoor een extra race voor de Supersport 300 klasse toegevoegd.Dion Otten had zich op een twintigste plaats gekwalificeerd en probeerde zich door het veld naar voren te werken. In de derde ronde werd hij echter hard in de zijkant geraakt door de Braziliaan Ton Kawakami. Beide coureurs kwamen hierbij ten val.In het medisch centrum bleek op foto's al snel dat er een breuk in de pols van Otten zat. "Ik had het niet meteen door, want ik kon mijn pols nog altijd goed bewegen. De breuk zit ook niet in het gewricht, maar in mijn onderarm, vlakbij de pols," aldus de Assenaar.De pols van Otten werd direct gezet en in het gips gestoken. Een operatie zal niet nodig zijn. Alleen rust kan het herstel versnellen. "Het herstel zal ongeveer drie tot vier weken duren. Ik hoop er in Donington weer bij te zijn, maar dat gaat heel moeilijk worden," legt Otten uit.Zondag staat de tweede race van het weekend in Jerez op het programma. De wedstrijd in het Italiaanse Misano over twee weken zal Otten sowieso moeten missen. De wedstrijd in het Engelse Donington is opnieuw twee weken daarna. Na de wedstrijd in Engeland volgt een lange pauze, waarna er nog drie wedstrijden te rijden zijn.