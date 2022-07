Geen asielzoekers, maar toch subsidie voor huisvesting in Annerveenschekanaal

De eigenaren hadden het voormalige clubhuis verbouwd voor de opvang en huisvesting van vier asielzoekers. Maar toen het clubhuis klaar was, bleek dat de beoogde asielzoekers al elders waren ondergebracht. Andere asielzoekers mochten er niet in omdat Aa en Hunze niet meer asielzoekers binnen de gemeente wilde, of mocht plaatsen.

"De gemeente Aa en Hunze liet ons een paar keer weten dat wij onze gang konden gaan met de verbouwing, want er was een schreeuwend tekort aan huisvesting voor asielzoekers", zei een van de initiatiefnemers afgelopen april tijdens de rechtszaak in Den Haag. "Maar toen we klaar waren, kregen we de mededeling dat het niet doorging. Want Aa en Hunze had net een maand ervoor alle toegewezen statushouders al geplaatst. En meer mocht niet van de minister."