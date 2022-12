Stikstof in Holtingerveld: Vliegveld, provinciale wegen en de Drentse Hoofdvaart

Misschien verklaart dit vliegveld waarom het Holtingerveld van alle twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden in Drenthe het hoogste percentage stikstof vanuit de luchtvaart heeft. Van alle stikstof in dit natuurgebied komt 0,13 procent van de luchtvaart. Dat is meer dan het Drentsche Aa-gebied, dat pal naast Groningen Airport Eelde ligt. Overigens zijn de verschillen klein. Gemiddeld is de luchtvaart voor 0,10 procent verantwoordelijk voor de stikstof in Natura 2000-gebieden in de provincie.