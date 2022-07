Verslaggever Elly Smit loopt 'aanrader' op het Drenthepad

Verslaggever Elly Smit laat ons de komende dagen alle uithoeken van de provincie zien. De hele week staat de radiorubriek Op Tjak in het teken van het Drenthepad. Het pad van 329 kilometer lang zal niet volledig gelopen worden door Elly, dagelijks loopt ze stukken van vijftien tot twintig kilometer.

Vandaag begon de tocht in Gieten bij zwembad Zwanemeer. Via het dorp Gieten liep Elly richting het ravijn tussen Gieten en Gasselte. Een prachtig stukje natuur. "Als je iets wil lopen van het Drenthepad, dan is dit een aanrader", zegt Elly daarover.