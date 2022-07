Drenthe filevrij na dag van boerenprotesten

Grenzen opzoeken

"Wij roepen wel op tot actie en daarbij mogen de grenzen worden opgezocht", geeft Erik Luiten van boerenactiegroep Agractie aan. "Dat de grenzen nu zijn overschreden, daar zijn we niet enthousiast over. Boeren zijn over het algemeen bijzonder gezagsgetrouw en hebben een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ze tot dit in staat zijn, geeft wel aan hoe erg ze zich bedreigd voelen in hun bestaansrecht."

"Wij willen het graag hebben over inhoud. Aan tafel met de regering moeten we tot een oplossing zien te komen. Als dat uitblijft, kan dit nog wel een tijdje aanhouden en zullen de acties nog niet voorbij zijn", waarschuwt Luiten.

In gesprek

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hoopt dat de boeren de komende dagen alsnog zullen besluiten om in gesprek te gaan met bemiddelaar Johan Remkes en het ministerie. "De uitnodigingen zijn verstuurd, we wachten nu af of de organisaties daarop ingaan", zegt een woordvoerder.