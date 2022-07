Zorg-zangeres Dia uit Emmen ziet in muziek het beste medicijn

Muziek als medicijn. Dat is waar Dia Vos uit Emmen zich mee bezig houdt. Sinds kort mag zij zich de eerste professioneel geschoolde zorg-zangeres van Noord-Nederland noemen. Dia verzorgt sinds dit jaar zangsessies in zorginstellingen en bij de mensen thuis. Het samen zingen heeft vooral op mensen met dementie of geheugenproblemen een heilzame werking.

De muziekstandaard staat gereed. Het liedboek ligt open. Dia Vos (61) bevindt zich in een woning in Emmerschans. Wachtend op haar cliënt, waarmee ze straks gaat zingen.

De voormalige apotheekmedewerkster heeft het inmiddels over een andere boeg gegooid. Geen pillen en poedertjes meer, maar muziek en zang. Dia mag zich sinds dit jaar officieel een professioneel zorg-zangeres noemen.

Grote passie

Zingen is altijd haar grote passie geweest. Van jongs af aan zong zij al bij een koor. Vandaag de dag doet zij dat nog steeds, onder meer bij ZinQ. "Zingen geeft energie en het verbindt." Want zingen is emotie, aldus Vos.

Naast het koor was zij in de afgelopen jaren ook regelmatig te vinden in zorgcentra, waar zij verzoekjes van, voor en met ouderen zong. Vorig jaar besloot ze een stapje verder te gaan. "Bij mij ontstond de wens om meer te doen dan enkel zingen. Ik wilde meer doen, echt gericht iets kunnen bijdragen."

Ze startte een zoektocht op internet en kwam al snel uit bij websites en filmpjes over zorg-zangeressen, die optreden voor mensen met geheugenproblemen. Het repertoire wordt daarbij specifiek op hen toegesneden. "Met hun of hun familie wordt bekeken we wat ze mooi vinden. Meestal gaan we uit van de muziek die ze veel in hun jeugd hebben gehoord."

Vleugje geluksgevoel

Het horen en zingen van deze nummers stimuleert het geheugen, vertelt Vos. "Herinneringen komen naar boven en men raakt volop aan de praat."

Het is een soort geheugentraining met een vleugje geluksgevoel. "Het geeft ook zelfvertrouwen. Wie in een woonzorgcentrum zit is voor veel zaken op de hulp van anderen aangewezen. Op eigen kracht meezingen brengt het gevoel met zich mee dat er zelfstandig een prestatie wordt verricht. En dat voelt natuurlijk goed."

Vos besloot dan ook om in de leer te gaan bij een andere zorg-zangeres, Maartje de Lint. Begin dit jaar behaalde ze haar diploma, waarmee ze in een klap de eerste geschoolde zangers van het noorden is.

Vrolijke noot

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dus alle smaken passeren de revue. "Van Ave Maria tot Spiegelbeeld van Willeke Alberti. Van Malle Babbe tot een stukje musical. Of zelfs Hazes." Het doet er niet toe, zolang het maar aanslaat. Want dat is de sleutel, aldus Vos. "Als een reactie uitblijft dan ga ik niet nog vijf coupletten door. Dan schakel ik snel over op iets anders."