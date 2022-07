Drentse wandelaar gaat alleen door met pelgrimstocht: 'Het kon niet langer'

Wandelaar Monique de Haas uit Erica heeft haar tocht van 5.000 kilometer naar Jeruzalem moeten staken. Ze brengt de komende tijd in de lappenmand door met een acute hernia. Haar vriend Barry Gepken gaat wel verder.

De Haas was vanwege de hernia dinsdag al naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht. "Daar zat ze aan het infuus en kreeg ze medicatie", vertelt Gepken. "We hadden nog stille hoop dat er een wondermiddeltje in zat, maar dat bleek niet het geval. We hebben de scenario's doorgenomen en besloten dat ik verder ga. Monique gaat eerst rust nemen."

Rusten en therapie

"Ze hoeft niet direct geopereerd te worden", zegt Gepken. "Het is meer een kwestie van rusten en goede therapie." De wandelaars begonnen samen met hond Maurice eind juni aan hun tocht naar Jeruzalem. Vorige week waren zij aangekomen in de Duitse deelstaat Thüringen.

"Monique is een doorzetter, maar je moet ook verstandig zijn en zeggen: nu kan het niet langer. Wat we doen, is ook wel zwaar", beseft Gepken. "Bovendien zijn veel onderkomens slecht, we liggen vaak niet comfortabel. Dat speelt ook wel mee."

Omschakelen