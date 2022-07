Meerdere brandjes gesticht langs de snelweg in Drenthe

Op verschillende plekken in Drenthe hebben actievoerders brandjes gesticht langs de snelweg. Dat gebeurde onder meer in de buurt van de Wijk en Hoogeveen.

Bij de Wijk werden vanavond enkele hooibalen in brand gestoken in de berm langs de A28. Zo'n vijftien trekkers stonden naast de vluchtstrook opgesteld. Bij Hoogeveen werd een deel van de berm langs de A28 in brand gestoken.