Vogelgriep bij bedrijf in Dalfsen, tienduizenden eenden geruimd

Op een vleeseendenbedrijf in het Overijsselse Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden de ongeveer 88.000 eenden geruimd.

Zes andere bedrijven binnen 3 kilometer afstand worden onderzocht om te kijken of daar ook vogelgriep is. In een zone van 10 kilometer liggen nog 26 andere pluimveebedrijven "waarvoor het vervoersverbod per direct geldt".