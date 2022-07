Felle brand in schuur met stro in Drouwenermond

Aan het Zuiderdiep in Drouwenermond woedde afgelopen nacht een felle brand in een schuur. In het gebouw lag onder meer stro opgeslagen.

Ook stonden in de schuur verschillende dieren, die zijn in veiligheid gebracht. Bij de brand raakte niemand gewond.

Het vuur werd even na drie uur 's nachts ontdekt. De brandweer rukte uit met veel materieel en kon zo voorkomen dat de complete schuur in vlammen opging. Wel raakte de loods zwaar beschadigd, de vlammen zorgden onder meer voor een groot gat in het dak.